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وزارة الصحة تصنف مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا الأول على مستوى اليمن

صنعاء – خاصأعلن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل يوم السبت 28/5/2022م  نتائج التقييم والتصنيف لمستوى جودة خدمات المنشآت الطبية الخاصة للدورة الثالثة للعام 2021م وقد صنفت وزارة الصحة مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا الأول على مستوى اليمن. يأتي هذا التصنيف كأفضل مستشفى في اليمن في البنية التحتية وجودة الخدمات وحصولة على أعلى درجة تقييم تجاوزت 95٪ وتطابقة لكافة المعايير الطبية التي تزيد عن 850 معيار عالمي.

  كل التهاني لإدارة ومجلس إدارة مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا ولكافة الطواقم الطبية والصحية على هذا المجهود وهذا النجاح الكبير رغم الظروف الاستثنائية في اليمن منذ مايزيد عن سبع سنوات.
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