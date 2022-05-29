للاستمتاع إلى إيجاز عن عمل مفاصلها.. وزير الداخلية يلتقي قادة وضباط وكالة شؤون الشرطة

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التقى وزير الداخلية السيد “عثمان الغانمي”، اليوم السبت، بقادة وضباط وكالة شؤون الشرطة، للاستماع الى إيجاز عن عمل جميع مفاصلها بحضور السيد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، ومدراء مديريات” مكافحة المخدرات والأدلة الجنائية والمرور ومكافحة إجرام بغداد وحماية المنشآت والشخصيات” .

كما جرى بحث مجمل الأوضاع الأمنية، واخر النتائج المتحققة من قبل تشكيلات الوكالة في مكافحة الإرهاب والجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد.

السيد الوزير جدد تأكيده على الاهتمام بالمواطنين ووضع المعالجات الفورية والسريعة لجميع احتياجاتهم وطلباتهم والتعامل الحسن مع المراجعين بالصورة التي تظهر الوجه الحقيقي لرجل الشرطة.