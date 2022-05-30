أحبوني !..

للشاعرة الهنغارية جيني فرناي

ترجمة مهدي قاسم

إذا يُجيد كلامي مُداعِبة

مثل أيادي ناعمة لأشباح ملاطِفة

سأنثر عليكم زهرة الكلمات

حتى لا تُعانوا .

لو استطاع كلامي أن يشفي عليلا

مثل بلسم سري قديم و ثقيل

لنسجتَ حكاية من ألف كلمة مشوّقة

حتى تتعافوا جميعا .

سأنسج الآن من الف كلمة حكاية

التي تُخدّر خمولا مثل حلم صيفي

لأغطي جريان النزيف

حتى لا يؤلمك بعد ، ذلك الألم الممض .

أود أن أنسج رداء ناصعا من كلامي

لأغطي موضع النزيف

حتى لا يُهان و لا يتأذى

لئن الآن ، ما من مكان في قلوب النساء

بات خاليا من إصابة .

وأن أجعلكم بنبرة لينة ساكتين بهدوء

مثل طفل صغير بعدما تعرض لضرب

لأقول خافتا بكلام أخوي حميم :

ـــ أحبوني .. أحبوني كثيرا ..

و أن أقول بكلام أخوي حميم هامسا :

ـــ عذابنا واحد ، و معاناتنا واحدة أيضا ،

لنمسك الأيادي الحزينة لبعضنا بعضا

عندها قد يصبح الأمر لنا سهلا .

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