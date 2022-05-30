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أحبوني !.. للشاعرة الهنغارية جيني فرناي

أحبوني !..
للشاعرة الهنغارية جيني فرناي
ترجمة مهدي قاسم
إذا يُجيد كلامي مُداعِبة
مثل أيادي ناعمة لأشباح ملاطِفة
سأنثر عليكم زهرة الكلمات
حتى لا تُعانوا .
لو استطاع كلامي أن يشفي عليلا
مثل بلسم سري قديم و ثقيل
لنسجتَ حكاية من ألف كلمة مشوّقة
حتى تتعافوا جميعا .
سأنسج الآن من الف كلمة حكاية
التي تُخدّر خمولا مثل حلم صيفي
لأغطي جريان النزيف
حتى لا يؤلمك بعد ، ذلك الألم الممض .
أود أن أنسج رداء ناصعا من كلامي
لأغطي موضع النزيف
حتى لا يُهان و لا يتأذى
لئن الآن ، ما من مكان في قلوب النساء
بات خاليا من إصابة .
وأن أجعلكم بنبرة لينة ساكتين بهدوء
مثل طفل صغير بعدما تعرض لضرب
لأقول خافتا بكلام أخوي حميم :
ـــ أحبوني .. أحبوني كثيرا ..
و أن أقول بكلام أخوي حميم هامسا :
ـــ عذابنا واحد ، و معاناتنا واحدة أيضا ،
لنمسك الأيادي الحزينة لبعضنا بعضا
عندها قد يصبح الأمر لنا سهلا .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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