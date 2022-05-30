أحبوني !..
للشاعرة الهنغارية جيني فرناي
ترجمة مهدي قاسم
إذا يُجيد كلامي مُداعِبة
مثل أيادي ناعمة لأشباح ملاطِفة
سأنثر عليكم زهرة الكلمات
حتى لا تُعانوا .
لو استطاع كلامي أن يشفي عليلا
مثل بلسم سري قديم و ثقيل
لنسجتَ حكاية من ألف كلمة مشوّقة
حتى تتعافوا جميعا .
سأنسج الآن من الف كلمة حكاية
التي تُخدّر خمولا مثل حلم صيفي
لأغطي جريان النزيف
حتى لا يؤلمك بعد ، ذلك الألم الممض .
أود أن أنسج رداء ناصعا من كلامي
لأغطي موضع النزيف
حتى لا يُهان و لا يتأذى
لئن الآن ، ما من مكان في قلوب النساء
بات خاليا من إصابة .
وأن أجعلكم بنبرة لينة ساكتين بهدوء
مثل طفل صغير بعدما تعرض لضرب
لأقول خافتا بكلام أخوي حميم :
ـــ أحبوني .. أحبوني كثيرا ..
و أن أقول بكلام أخوي حميم هامسا :
ـــ عذابنا واحد ، و معاناتنا واحدة أيضا ،
لنمسك الأيادي الحزينة لبعضنا بعضا
عندها قد يصبح الأمر لنا سهلا .
أحبوني !.. للشاعرة الهنغارية جيني فرناي
أحبوني !..