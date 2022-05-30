أربع لجان نيابية تعول على قانون الدعم الطارئ

رمت اللجان القانونية، والمالية، والصحة والبيئة، والتربية، في مجلس النواب، بثقلها في محاولة لتضمين قانون الدعم الطارئ أكبر عدد ممكن من المواد الضامنة لتخصيصات عدة شرائح من بينهم المحاضرون المجانيون وموظفو العقود، يأتي هذا بينما وضعت وزارة المالية لمساتها الأخيرة على موازنة العام 2022 مع دخول نصفه بحلول شهر حزيران.

وقال مستشار الوزارة عبد الحسن جمال، في تصريح لقناة العراقية: إن “دائرة الموازنة أخذت بنظر الاعتبار جميع التخصيصات، من بينها للمحاضرين والعقود”، مستدركاً “لكننا ننتظر الحكومة القادمة، لأن الحالية بلا صلاحيات تخولها رفع مسودات القوانين للبرلمان” .

وأشار جمال إلى أن “السقوف المالية لم تحدد بصورة نهائية. يجب أن تردنا أسعار النفط المقترحة من قبل وزارة النفط وكميات النفط التي تباع بحسب الاتفاقيات مع أوبك” .

وبشأن قانون الدعم الطارئ، أوضح أن “القانون الحالي مشابه للذي أوقفته المحكمة الاتحادية، وسيخدم شرائح واسعة” .ويبدو أن المعارضين للقانون قد غيروا من لهجتهم تجاهه، إذ قال النائب عن الإطار التنسيقي وعد قدو إن الأخير، “سيتحفظ على بعض بنود القانون إذا تم طرحه للتصويت مجدداً داخل البرلمان” .

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