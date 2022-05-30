الإعدام بحق المسؤول عن تفجير سوق البالات في الباب الشرقي ببغداد

أعلن إعلام القضاء، الاثنين، اصدار حكم بالإعدام شنقا بحق المسؤول عن تفجير سوق الـ”البالات” في منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد.

وذكر إعلام القضاء في بيان أنّ “المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية أصدرت حكما بالإعدام بحق المجرم (س) الذي يشغل منصب والي الجنوب في تنظيم داعش الإرهابي والمسؤول الأول عن تفجير سوق البالات في منطقة الباب الشرقي مطلع العام الماضي الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى”.

وأضاف البيان أن “المجرم اعترف في دوري التحقيق الابتدائي والقضائي بأنه ينتمي إلى عصابات داعش الإرهابي منذ عام 2012 وقام بالتخطيط للقيام بخرق امني في العاصمة بغداد مجهزا انتحاريين اثنين في عملية تفجير منطقة الباب الشرقي (سوق البالات)” .