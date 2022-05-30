التخطيط: الخطوة المقبلة ستكون تنفيذ التعداد التجريبي في مناطق مختارة 

أكد وزير التخطيط خالد بتال النجم، ان الخطوة المقبلة لتنفيذ التعداد العام للسكان ستكون تنفيذ التعداد التجريبي في مناطق مختارة من المحافظات.

وذكر النجم ، ان “استعدادات الوزارة تتواصل لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن، في العراق في الربع الاخير من العام المقبل 2023″، مبينا ، ان “اجراء التعداد السكاني يمثل ضرورة ملحة، لانه سيسهم في معالجة العديد من الاشكالات ذات الصلة بتوزيع الموارد المالية بين المحافظات، وفقا لحجومها السكانية الدقيقة”.

وأضاف، ان “الوزارة عالجت جميع العوائق التي كانت تعيق تنفيذ هذا المشروع، وفي المقدمة منها الجوانب المالية”، مؤكدا اهمية دور شركات الهاتف النقال في توفير التغطية لجميع مناطق العراق من اجل ضمان وتأمين وسرعة تناقل. البيانات من الميدان الى المركز الوطني لمعالجات البيانات.

واشار الوزير الى ان “الخطوة المقبلة ستكون تنفيذ التعداد التجريبي في مناطق مختارة بجميع المحافظات، اذ تمثل هذ الخطوة اهمية كبيرة في اختبار امكاناتنا التقنية والفنية والادارية، والوقوف على حجم المشاكل والتحديات التي ستظهر، من اجل معالجتها قبل تنفيذ التعداد العام للسكان”.