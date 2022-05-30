الثقافة تنفي وجود مخاطبة لليونسكو لإزالة الأهوار من لائحة التراث العالمي

نفت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الأحد، وجود مخاطبة من قبل منظمة اليونسكو الدولية لإزالة الأهوار من لائحة التراث العالمي، فيما أكدت أن مناسيب المياه في الأهوار معقولة ولا وجود لأي تهديد بجفافها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد العلياوي ، إن “مناسيب المياه في الاهوار معقولة ولم تتعرض للجفاف”، مؤكدا “عدم وجود اي تهديد بجفاف الاهوار”.

وأضاف، أن “ملف الاهوار يضم جانبين ثقافي وبيئي، حيث إن وزارة البيئة هي المسؤولة عن ملف المياه بالتعاون مع تركيا وايران”، مبينا أنه “يفترض أن تبقى مناسيب المياه بمستواها الحالي والحفاظ عليه كون جفافها سيضع البلاد امام مشكلة ازالة الاهوار من لائحة التراث العالمي”.

وحول وجود مخاطبة من اليونسكو لازالة الاهوار، أكد العلياوي أن “الوزارة لم تصلها حتى الان اي مخاطبة من منظمة اليونسكو الدولية بشكل رسمي لازالة الاهوار من لائحة التراث العالمي”.

وأضاف أن “الوزارة تنفي ما تداولته بعض وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية خلال الايام الماضية حول وجود المخاطبة، حيث إن هذا الامر غير دقيق وعار عن الصحة”.

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