الدوري الفرنسي لنجومه الدوليين: عودوا وسنرفع الحجرعنكم

سيكون باستطاعة اللاعبين الأجانب الذين أمضوا فترة الحجر في الخارج وغير مصابين بفيروس كورونا المستجد، على غرار نجم باريس سان جرمان البرازيلي، نيمار، العودة إلى فرنسا “بدون مشكلة” أو بدون الحاجة لوضعهم في الحجر الصحي “في هذه المرحلة”، وذلك بحسب وزارة الداخلية.

وأفادت وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس بأنه:” طالما أن اللاعبين مقيمون في فرنسا ولديهم تصريح إقامة أو تأشيرة إقامة طويلة، “لا توجد مشكلة في العودة الى الأراضي (الفرنسية)، بغض النظر عن الجنسية والمكان القادمين منه”.

وقد أثير هذا السؤال منذ الأسبوع الماضي بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حدود فرنسا مع الدول غير الأوروبية ستظل “مغلقة حتى إشعار آخر”./انتهى7