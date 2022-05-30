الكاظمي: صدّ تأثيرات التغيّر المناخي مسؤولية الجميع

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأحد، مع نائب الرئيس الإيراني رئيس منظمة حماية البيئة علي سلاجقة، تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وإيران وبقية دول المنطقة في مجال مواجهة التحديات البيئية .

وذكر بيان لمكتبه، أن ” الكاظمي استقبل سلاجقة والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء التباحث في تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وإيران وبقية دول المنطقة في مجال مواجهة التحديات البيئية، وبما يضمن الحقوق والمصالح المشتركة لجميع الدول بعدالة”.

وأكد الكاظمي، بحسب البيان، أن “العلاقات التأريخية بين البلدين الجارين تدعمها الرغبة المتبادلة في تطوير التعاون في مختلف المجالات”، موضحاً أن “تعزيز الشراكة مع دول المنطقة سيدعم التكامل الإقليمي، ويعزز من قابلية مواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها التحديات البيئية، وأشار إلى أن مسؤولية وضع الحلول الناجعة للتحديات البيئية وصدّ تأثيرات التغيّر المناخي باتت مسؤولية الجميع”.

من جانبه، أعرب نائب الرئيس الإيراني، عن “رغبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحل المسائل العالقة بين البلدين في المجال البيئي”، مؤكداً “ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال”.

في غضون ذلك، كشف وزير الخارجية فؤاد حسين، أمس الأحد، عن الاتفاق على عقد اجتماعات مستمرة مع إيران بشأن موضع الغبار والتصحر والأنهر المشتركة.

وقال حسين، في مؤتمر صحفي مشترك مع سلاجقة: إن “هناك مباحثات تم التطرق إليها مع الجانب الإيراني بشأن ملف المياه والجفاف والتصحر”، مبينا “اننا بحثنا مع نائب الرئيس الإيراني التغيرات المناخية”.

وأضاف، أن “التغيرات المناخية لا تخص بلدا معينا بل عابرة للحدود”، مشيرا إلى أنه “تم التطرق خلال المباحثات أيضا إلى ملف المياه وإدارته بين العراق وإيران”.

وذكر حسين أنه “ستكون هناك زيارات واجتماعات بين البلدين لمناقشة ملف المياه والأنهر المشتركة”.

من جانبه، أوضح سلاجقة، أن “الاجتماع بداية جيدة للتعاون بشأن ملف العواصف الترابية”، مبينا أن “وزير الطاقة الإيراني سيزور العراق لبحث موضوع تصاعد الغبار”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط