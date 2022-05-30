المرور تفعل الإشارات الضوئية

أعلنت مديرية المرور العامة، أمس الأحد، تنفيذ توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتفعيل الإشارات الضوئية.

وقال مدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل لـ”واع”: إنه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء، الخاصة بتفعيل عمل الإشارات الضوئية، إذ بدأ العمل بالتنسيق مع أمانة بغداد لتهيئة الإشارات بالشكل الصحيح”، مؤكداً أن “على وزارة الكهرباء التعاون في مجال تفعيل الإشارات الضوئية” . وأضاف، أن “قرار اعتماد الإشارات الضوئية سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما سيتم استثناء أوقات الذروة والزخم الشديد التي تتطلب تدخل رجل المرور”.

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