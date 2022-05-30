بارزاني: مكونات العراق بحاجة للسلام وغياب الاستقرار يولد “كوارث”

شدد رئيس اقليم كوردستان السيد نيجيرفان بارزاني ، اليوم الاثنين ، على ان الحفاظ على السلام في المنطقة مسؤولية كبيرة للمجتمع الدولي ، وفي الوقت الذي شدد فيه على حاجة مكونات العراق لـ “السلام” ، حذر من “الكوارث” في غياب الاستقرار.

وقال بارزاني في “مؤتمر السلام والاعتدال” ، إن “على الأطراف العراقية العودة إلى مبدأ قبول الآخر والاعتدال” ، مشيرا إلى أن “الحفاظ على السلام في المنطقة مسؤولية كبيرة للمجتمع الدولي ، ويجب علينا استخلاص الدروس من ماضي العراق “.

واضاف بارزاني ان “تداعيات انعدام السلام في العراق باتت تهدد السلام في العالم اجمع” ، مبينا ان “الحرب وانعدام الاستقرار في العراق خلقا مشاكل للمنطقة برمتها ومكونات هذا البلد”. يجب أن يدركوا أنهم بحاجة إلى السلام “.

وتابع: “فقط في ظل السلام والاستقرار تحافظ على حقوق جميع مكونات العراق” ، مبيناً أنه “ما لم يعم الاستقرار في العراق ستحدث كوارث أخرى”.

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