“بخاخ تخدير” يفشل محاولة سرقة صيرفة وسط البصرة

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل لص فشل بسرقة صيرفة وحاول الفرار وسط محافظة البصرة.

وقال المصدر ، إن “سارقا أقدم على اقتحام محل للصيرفة ضمن شارع السعدي في البصرة، وقام برش بخاخ مخدر على صاحب الصيرفة في محاولة لتخديره وسرقة الصيرفة، إلا أن البخاخ لم يعمل”.

وأوضح، أن “صاحب الصيرفة لاحق السارق على الفور وأطلق عدة إطلاقات في الهواء حسب إدعائه”، مشيرا إلى أن “السارق فارق الحياة برصاصة، فيما لم يتبين إذا كان قد أصيب برصاصة من صاحب الصيرفة أو أطلق النار على نفسه”.انتهى/25

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