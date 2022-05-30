توتر كبير في صلاح الدين بسبب تمسك المحافظ المقال بمنصبه

صلاح الدين/ المدى

شهدت صلاح الدين خلال اليومين الماضيين توتراً على خلفية محاولة المحافظ المقال عمار جبر اقتحام مبنى الإدارة المحلية، لكن هذه المحاولة باءت بالفشل بالتزامن مع انتشار مكثف للقوات الأمنية.

وكان مجلس النواب قد صوت في التاسع عشر من الشهر الحالي على إقالة محافظ صلاح الدين من منصبه بناء على توصية رفعها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً فيدوياً يُظهر المحافظ المقال ومعه قوة مسلحة يحاول الدخول إلى مبنى المحافظة، لكن ضابطاً ضمن القوة المسؤولة عن حماية المبنى منع الاقتحام، وأبلغهم بضرورة احترام القانون.

وفي هذه الاثناء حضر وفد نيابي برئاسة النائب أحمد الجبوري المعروف بـ “أبو مازن”، إلى مبنى الإدارة المحلية لتمكين المحافظ الجديد إسماعيل الهلوب من ممارسة مهامه.

وقال الجبوري، في تسجيلات تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي وتابعتها (المدى)، إن “وصولنا إلى مبنى الإدارة المحلية جاء لتهدئة الأوضاع”.

وتابع الجبوري، أن “إقالة المحافظ السابق عمار جبر قد حصلت وفق القانون، بناء على توصية من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن قضايا تتعلق بالفساد”.

وأشار، إلى أن “قرار الإقالة داخل مجلس النواب اتخذ بالإجماع”، مشدداً على أن “البرلمان لم يتخذ قراراً بالإجماع سوى في مناسبتين الأولى التصويت على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني والثانية بالتصويت على إقالة محافظ صلاح الدين”.

وتحدث الجبوري، عن “إجماع وطني هو الذي أزاح جبر من منصب المحافظ”، ودعاه إلى “اتباع الطرق القانونية في الطعن سواء كان لدى المحكمة الاتحادية العليا أو القضاء الإداري، بحسب جهة الاختصاص”.

انتقد الجبوري، ما اعتبره “الاستعانة بالميلشيات في محاولة لاقتحام مبنى الإدارة المحلية”، متابعاً أن “الإجراءات القانونية تسري بحق الكافة ولا يوجد لدينا نظام عشائري، بل هناك دولة”.

وأكد، ان “المحافظ الجديد سوف يقدم شكوى قضائية بحق جبر كونه تجاوز على صرح من صروح الدولة ونحن نرفض الاعتداء على مؤسسات الدولة”.

ومضى الجبوري، إلى ان “الوضع مسيطر عليه والأمور سوف تسير بالطريق الصحيح ولن نقبل بتكرار هذه المشكلة مرة أخرى”.

بدوره، أفاد النائب هيثم الزهوان، أن “المحافظ المقال استعان بثلاثين دورية للفصائل لاقتحام مبنى المحافظة”.

وتابع الزهوان، أن “الاستعانة بهذه الطرق سوف يخرج محافظة صلاح الدين عن السيطرة”، داعيا “الحكومة الاتحادية إلى التدخل كون المحافظ السابق صوت على اقالته مجلس النواب بوصفه أعلى سلطة تشريعية في البلاد في ضوء تقرير لمجلس الوزراء”.

لكن النائب المستبعد مشعان الجبوري والمؤيد للمحافظ المقال، ذكر في تغريدة تابعتها (المدى)، أن “القانون ينص على استمرار جبر في منصبه محافظاً لصلاح الدين لحين البت في الطعن الذي تقدم به على قرار إقالته”.

وأضاف الجبوري، أن “الضابط المسؤول عن حماية مبنى الإدارة المحلية يقول إن منعه للمحافظ المقال من الوصول إلى مكتبه حصل بناء على تعليمات صدرت من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي”.

وأدى إسماعيل الهلوب، أمس الاثنين، اليمين الدستورية أمام عدد من نواب المحافظة ليمارس مهامه محافظاً لصلاح الدين خلفاً لعمار جبر.

وقال الهلوب في تصريح تلفزيوني تابعته (المدى)، إن “الملفات والتحديات كبيرة أمامنا، واليوم قد أخذنا تطمينات من جهات عليا في الدولة بالحصول على الدعم”.

وأضاف، أن “صلاح الدين تشهد اجماعاً لأول مرة بشأن الإدارة المحلية”، ورأى أن “ذلك يفترض معه وجود تغيير في المحافظة نحو الأفضل وتوفير خدمات تقدم إلى المواطن مع مشاريع استثمارية”.

وأشار الهلوب، إلى “البدء بالتخطيط لهذه المهمة الكبيرة ويجب أن نستعين بمستشارين من أصحاب الكفاءة للانطلاق بعملية اعمار حقيقية”.

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