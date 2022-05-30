توفير فرص عمل لخريجي المدارس المهنية

بغداد: إسراء السامرائي

نسقت وزارة التربية مع المنظمات الدولية المختصة عربيا وإقليميا، لتوفير فرص عمل لخريجي المدارس المهنية.

وقال مدير المديرية العامة للتعليم المهني التابعة للوزارة سعدي العكيدي بتصريح : إن “الوزارة نسقت مع المنظمات الدولية المختصة إقليميا وعربيا، لتوفير فرص عمل في القطاع الخاص لخريجي المدارس المهنية، إسهاما في جهود تقليل نسب البطالة في المجتمع، لاسيما بعد إقامة دورات تدريبية من خلال منظمات المجتمع المدني المختصة بهذه الشريحة، وبحسب مهارات كل

منهم”.

وكشف عن “مشاركة المديرية في اجتماع القمة الإقليمية للدول العربية الخاص بتعليم الشباب وإكسابهم المهارات والدمج الاجتماعي في سوق العمل، والذي احتضنته العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة من الدول العربية المجاورة وممثلية منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة اليونسييف”، مبينا أن “الاجتماع وهو دوري سنوي، يهدف إلى تعليم الشباب وتعزيز مهاراتهم ودمجهم مجتمعيا من أجل الانتقال إلى العمل اللائق بهم”.

وتابع العكيدي أنه “تم ومن خلال الاجتماع، التواصل مع الشركات العاملة بالقطاع الخاص المحلية والعالمية والتنسيق معها لزج خريجي المدارس المهنية في سوق العمل التابع لها، ضمانا لحل مشكلات العمل التي تواجه شريحة الشباب المهنيين”، لافتا إلى أن “التوجه يأتي بالتزامن مع وضع سياسة تشغيل وطنية وتنفيذ خطة التنمية المستدامة حتى العام 2030، لربط التعليم المهني بسوق العمل وحماية الشباب”.

تحرير: مصطفى مجيد

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