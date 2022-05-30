سعد تركي

اكتشف حليم نصيّف، فجأة، قدرته على أن يصبح إعلامياً، وعجب كيف أنه ضيّع سنواتٍ من عمره في التنقل بين مهن متعبة بمردود مالي شحيح. التحصيل العلمي والدراسي كما الخبرة ليست عوائق أمامه، وليس عليه ابتداء سوى اختيار اسم مموسق يلائم مهنة الإعلامي، فاختار أن يكون حليم الباهر، بعد أن عُرف لسنوات باسم حليم أبو المخضر.

اقتنى بدلة أنيقة وحذاء لامعاً و(لابتوب) بالة، وأنشأ حساباً باسمه الصحفي على الفيس بوك، وباشر مسيرته الإعلامية مستغلاً ما أسرّ له به قريبه الصحفي المخضرم، من أن المقالات والتقارير السياسية يمكن عملها باقتطاع أجزاء مناسبة من مقالات وتقارير الآخرين. قال له قريبه: المهارة الصحفية تنحصر في القدرة على إخفاء الأصل. “الإعلامي الناجح هو من يمتلك المهارة في استخدام السيد “گوگل” أضاف قريبه شارحاً.

في بدايات عمله الصحفي، بحث عن كلّ من يتصدر اسمه لقب الإعلامي أو الصحفي وضمهم إلى قائمة أصدقائه، وحرص على نشر قلوب الإعجاب الحمراء على كلّ منشور فسيبوكي مهما كان تافهاً، ولم ينس مطلقاً كيل مدائح التبجيل والتوقير لما ينشره الأصدقاء الافتراضيون. العرف السائد في الفيسبوك يستوجب أن يقابل بالمثل لمنشوراته.. حليم الباهر أصبح اسماً لامعاً بين ليلة وضحاها في الفضاء الأزرق بلايكات وتعليقات تجاوزت الألف على كل منشور.بعد أن وجد عملاً منتظماً في مؤسسة إعلامية، أصبح وجهاً دائم الحضور في الفضائيات بصفته محللاً سياسياً وأمنياً وعسكرياً، صار من السهولة عليه أن يتنقل من الشأن الرياضي إلى الاقتصادي فالاجتماعي، مثلما كان يسهل عليه الانتقال من بيع الطماطة إلى الباذنجان فالرقي والبطيخ والخس. شؤون البلد، قال لنفسه مزهواً، تشبه بسطية المخضر. كل ما عليك امتلاكه هي قدرة التعرف على حاجة السوق.

الصباح

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