سقوط صاروخين بالقرب من قاعدة عين الاسد في محافظة الانبار

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بسقوط صاروخين بالقرب من قاعدة عين الأسد في محافظة الانبار.
وقال المصدر في حديث ان “صاروخين سقطا بالقرب من قاعدة عين الأسد”.
وأضاف انه “لاتوجد خسائر بشرية او مادية حسب المعلومات الأولية”.
افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بسقوط صاروخين بالقرب من قاعدة عين الأسد في محافظة الانبار.
وقال المصدر في حديث ان “صاروخين سقطا بالقرب من قاعدة عين الأسد”.
وأضاف انه “لاتوجد خسائر بشرية او مادية حسب المعلومات الأولية”.
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.