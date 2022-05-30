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متظاهرون يغلقون مقر دائرة المنتوجات النفطية في ديالى

اغلق العشرات من خريجي المعاهد التفنية في محافظة ديالى، الاثنين، مقر دائرة المنتوجات النفطية في بعقوبة.
وقال عضو تنسيقية خريجي المعاهد التفنية حسن فالح في حديث ،ان” العشرات من خريجي المعاهد التفنية خرجوا في تظاهرة سلمية واغلقوا بوابة دائرة المنتوجات النفطية الرئيسية في بعقوبة وعمدوا الى نصب سرادق للاعتصان السلمي”.
واضاف فالح،ان “الاعتصام واغلاق البوابة ياتي رسالة احتجاجية في ضرورة الانتباه لوضع الاف الخريجين من المعاهد التقنية الذين يعيشون بطالة وفقر مدقع دون اي تعيينات”. انتهى/ 25 ف

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