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165 تشكيلاً متوقفاً في وزارتي الصناعة والتجارة

165 تشكيلاً متوقفاً في وزارتي الصناعة والتجارة

لفت رئيس لجنة الصناعة والتجارة والاقتصاد في مجلس النواب علي يوسف الموسوي إلى توقف 165 تشكيلاً في كل من وزارتي الصناعة والتجارة.
وقال الموسوي، في حديث: إن “البلاد تعاني انعدام فرص العمل للشباب وخصوصاً من الخريجين الجدد من المعاهد والكليات، ومع هذا فمن غير الممكن توظيف الجميع في دوائر الدولة”، مضيفاً أن “تزايد العاطلين يقابله توقف المعامل المحلية بشكل تام، إضافة إلى تقادم تلك التي أنشئت في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وعدم وجود خطوط إنتاج جديدة فيها” .
وبحسب الموسوي فإن “هناك معامل جديدة تنشأ على الحدود بين العراق ودول جواره تبلغ أرباحها الشهرية نحو 10 ملايين دولار.
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