اتحاد كرة اليد العراقي ينهي مؤتمره استعداداً لأجراء الانتخابات النزيهة .

زهير الفتلاوي

اقام الاتحاد العراقي المركزي لكرة اليد مؤتمر الموسع لأعضاء الهيئة

العامة المؤهل لإقامة انتخابات الاتحاد في البدء قراءة سورة الفاتحة على

ارواح شهداء العراق والرياضة العراقية يليها كلمة ترحيب بالحضور ملفتاً

بافتتاح اجتماع والنصاب الكامل للمضي بالأطر القانونية لأخذ موافقة

الهيئة العامة من خلال التصويت بالإجماع لاضافة لجنتين الى عمل الاتحاد

وهي لجنة الأخلاق والاستئناف والطعن ، تم خلال الاجتماع التصويت على

الأسماء خالد عبد الامير رئيسا، خليل مصطفى نائباً ، اسماعيل حسين شنان

عضوا حسين زورائي ، سمير بلادي لادارة لجنة الطعون وتسمية كل من رامي

حبيب رئيساً ، لطيف جلوب نائباً ، افراح جاسم عضوا ، هبة كاظم جواد،

لادارة لجنة الاخلاق . وفي السياق نفسه صادقت الهيئة العامة على اقامة

الانتخابات المركزية على ان لاتتعدى الشهر العاشرة من العام الحالي ، وفي

نهاية الاجتماع اثنى محمد الاعرجي رئيس الاتحاد المركزي للعبة على الجهود

المبذولة والتعاون المثمر ما بين الهيئة الادارية والهيئة العامة متمنيا

لهم المزيد من التألق والازدهار خدمة لرياضة كرة اليد العراقية،وحول هذا

موضوع الانتخابات وما ومايجري من تحركات واتفاقات قبل خوض الانتخابات

التقينا (محمد الاعرجي) رئيس الاتحاد المركزي للعبة والسؤال ماهو موقفكم

واستعدادكم لخوض الانتخابات مستقبلا ؟ * قال نحن عملنا على المصادقة على

القانون الداخلي للاتحاد مع بيان أهم الفقرات القانونية التي يجب تطبيقها

خلال مخاطبتنا الى الاتحاد الدولي والاسيوي ونحن الان على اتم الاستعداد

لخوض تلك الانتخابات . – هناك عدد من الشخوص التي تريد خوض الانتخابات

مع بيان عدم امتلاكهم الفقرات القانونية لدخول معترك المنافسة؟ . اجاب

قائلا نحن نرحب بكل من تنطبق علية الشروط القانونية لخوض معترك

الانتخابات وليس لدينا اي تقاطع مع شخصيات وابواب الاتحاد مفتوحة امام

الجميع . – علمنا ان الوزير السابق احمد رياض ينوي الترشيح على رئاسة

الاتحاد ماهو قولكم ؟ اجاب قائلا لا ضرر في ذلك لانه ابن اللعبة وشخصية

قريبة مني شخصياً ولكن خلال اطلاعي على كشوفات الاندية في وزارة الشباب

والرياضة للموسم الاخير تبين لا وجود لاسمه ضمن كشوفات الهيئات العامة

للأندية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بالإضافة اننا لم نتلقى اي موقف

للترشيح على منصب رئيس الاتحاد وبما يصلني من أخبار حيال ذلك في ظل

مفاتحة بعض الاندية بغية تزويده بكتاب ترشيح وان صحت تلك الاخبار يعتبر

منافي للقانون . – كيف تقيمون عمل الاتحاد ؟ اجاب قائلا تقيمنا الخاص

من خلال انجاز أنا الذي تحقق في التصفيات الاسيوية المؤهلة الى كأس

العالم وكان المنتخب العراقي قاب قوسين او أدنى من التأهل الى كأس

العالم و سنتمكن من تحقيق ذلك مستقبلا بوجود شخصيات ستدعم اللعبة واسرتها

الجميلة سواء على المستوى المالي والمعنوي والأكاديمي ولا يفوتني ان اذكر

دعم الاولمبية العراقية بشخصية الكابتن رعد حمودي ووزير الشباب والرياضة

الكابتن عدنان درجال ولاسيما نحن مقبلين لخوض منافسات التضامن الإسلامي

بتواجد منتخبات من العيار الثقيل على المستوى الوطني . في الختام تقدم

الاعرجي بالشكر والامتنان لهذا المنبر الاعلامي لنقل الحقائق والاهتمام

بكرة اليد العراقية وتمنى التوفيق والنجاح الدائم لبقية وسائل الإعلام

لخدمة بلدنا العزيز .

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