الأنواء الجوية العراقية: ارتفاع درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية هذا الأسبوع

موجة الحر التي تشهدها وسط وجنوب العراق من المتوقع أن ترتفع بشكل ملحوظ خلال الساعات المقبلة بحسب قول مدير وسائل الإعلام التابعة لهيئة الانواء الجوية والزلازل العراقية الذي أشار إلى إنهم يتوقعون ارتفاع درجات الحرارة في تلك المناطق إلى “48 درجة مئوية”.



وقال الجابري، الاثنين (30 أيار 2022)، خلال هذا الأسبوع الضغط الموسمي الذي سيواجه العراق سيكون له الأثر الأكبر على مدن وسط وجنوب العراق، ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة في تلك المناطق إلى 48 درجة مئوية.

وتأتي هذه الموجة الحارة في وقت تتراوح فيه درجات الحرارة في المدن العراقية الوسطى والجنوبية بين 40 و44 درجة مئوية اليوم 30 أيار 2022.

وأشار الجابري إلى أنه بالتزامن مع موجة الحر ستتعرض بعض أجزاء من المدن الوسطى والجنوبية لموجة غبار بمستوى منخفض، ولن يكون لها نفس تأثير العواصف الترابية السابقة.

يشار إلى أنه تعرض العراق لـ10 موجات من الغبار هذا العام حتى الآن، مما أدى إلى توقف رحلات المطار وتعطيل الدوام الرسمي في عدة مؤسسات أكثر من مرة.

وفي وقت سابق من اليوم تحدث مدير إعلام الأنواء الجوية، عامر الجابري، عن أسباب ازدياد احتمالية تعرض العراق للعواصف الغبارية وأرجعها إلى قلة الأمطار والتصحر وجرف الأراضي الزراعية وبناء مجمعات سكنية والحزام الأخضر والغطاء النباتي.

وفي السياق أشار إلى ان “إقليم كوردستان يتأثر بالعواصف التي تنطلق من المناطق الغربية ومن ثم مناطق الوسط والشمال، فعندما تكون الرياح شمالية غربية سوف تزيد سرعة الرياح، وبالتالي ستتاثر جميع مناطق البلاد”.

وتكررت في الشهرين الأخيرين العواصف الترابية بشكل غير مسبوق في العراق، ويعزوها الخبراء إلى التغير المناخي وقلة الأمطار والتصحر. وأدّت آخرها إلى إغلاق مطاري بغداد والنجف الدوليين بسبب انعدام الرؤية.

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