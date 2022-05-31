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الأنواء الجوية: لا مؤشرات على عواصف ترابية

أفادت هيئة الأنواء الجوية، بعدم وجود مؤشرات بشأن حصول عواصف ترابية، مشيرة إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في تصريح تلفزيوني تابعته (المدى)، إن «المؤشرات والتوقعات تفيد بارتفاع درجات الحرارة مع تصاعد غبار بسيط».

ونفى الجابري «وجود مؤشرات أو حالة استباقية أو تحذير بشأن العواصف الترابية»، معرباً عن أمله في أن «تكون العواصف الترابية قد قلت تأثيراتها على البلاد».

وأوضح، أن «من العوامل الرئيسة لارتفاع درجات الحرارة في العراق، قلة الأمطار والتصحر وجرف الأراضي الزراعية وجفاف الأنهار وقلة الغطاء النباتي والحزام الأخضر، وبالتالي ارتفعت تأثيرات الاحتباس الحراري بسبب جفاف الأرض وهشاشتها».

ومضى الجابري، إلى أن «العراق تعرض منذ بداية العام الحالي إلى أكثر من 10 عواصف ترابية تأثرت بيها مختلف المحافظات».

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