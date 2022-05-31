الإفلاس الأحمر يحاصر 200 حقل في ديالى

بشكل غير مسبوق بدأت العشرات من حقول الدواجن والخاصة بتربية الدجاج البياض المعروف بالأحمر ببيع ما لديها وبأسعار مخفضة لتفادي الافلاس بعد انتكاسة كبيرة عقب ارتفاع غير مسبوق للأعلاف وبنسبة تصل الى 40%.

وقال عبد الكريم المجمعي صاحب حقل دواجن في حديث إلى (المدى)، إن

“الافلاس الاحمر ضرب أكثر من 200 حقل في ديالى بسبب ارتفاع اسعار الاعلاف بنسبة 40% ما ادى الى ارتفاع تكاليف الانتاج بنسبة تصل الى 50% اي اننا نخسر يوميا من 200-300 ألف دينار”.

وأضاف المجمعي، أن “هذه الأوضاع أجبرتني على اتخاذ قرار ببيع ما لدي من دجاج احمر لتفادي الافلاس خاصة وان خسائرها بلغت 7 ملايين خلال ايار الجاري”.

من جانبه، ذكر عضو رابطة حقول الدواجن محمد الجبوري، أن “بيع الدجاج الاحمر يأتي لتقليل الخسائر خاصة وان قطاع الدواجن لم تدعمه الحكومة والاستيراد يغرق الاسواق دون اي توازن مع المنتوج الوطني”.

وتابع الجبوري، أن “العشرات من حقول الدواجن الخاصة بالدجاج الاحمر لن يكون بمقدورها المنافسة مع تصاعد اسعار الاعلاف بمعدلات كبيرة بالإضافة الى ضعف ادوات الحكومة في السيطرة على الاسعار وسط احتكار تجار وشركات للأعلاف”.

إلى ذلك، تحدث، شاكر حسن وهو تاجر دجاج عن شراء ثلاث شحنات من دجاج احمر لكي يبيعها بأسعار مخفضة خاصة، مؤكداً أن “ملف الاعلاف زاد من الخسائر المادية على اصحاب الحقول خاصة في ايار الجاري”.

وتابع حسين، أن “المؤشرات تفيد بأن 20 إلى 30% من الدجاج الاحمر في ديالى سيباع خلال ايار الجاري وربما تصل النسبة الى اكثر من 50% في تموز”، مشدداً على أن “ارتفاع تكاليف الانتاج سيؤدي الى توقف ضخ بيض المائدة خلال اسابيع”.

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