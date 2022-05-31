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الجوية يتعثر خارج قواعده أمام نفط البصرة

تعثر فريق القوة الجوية خارج قواعده أمام مضيفه نفط البصرة بهدف من دون مقابل في اللقاء الذي أُقيم مساء أمس الأحد ضمن الجولة 33 لدوري الكرة الممتاز.
وشكلت الخسارة ضربة قوية لحظوظ الجوية في إنهاء الموسم الحالي بمركز الوصافة لاسيما في ظل فوز الطلبة أمس الأول على سامراء وابتعاده بفارق أربع نقاط عن الصقور مع تبقي خمس جولات على انتهاء عمر المسابقة.
بدوره أحيا الفوز آمال نفط البصرة في خطف أحد المراكز العشرة في ظل احتدام المنافسة بين مناطق الوسط والقاع لتأمين البقاء في الدوري.
وفي بقية المباريات حسم التعادل السلبي مواجهة زاخو ونفط الوسط التي ضيفها ملعب دهوك.
وحقق الكهرباء فوزا ثمينا على ضيفه فريق القاسم بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي احتضنه ملعب التاجي، ووصل رصيد الفائز إلى 43 نقطة في الترتيب التاسع، بينما توقف رصيد الخاسر عند 33 نقطة لتتعقد مهمته أكثر في البقاء بين أندية الممتاز. ومني النجف بخسارة جديدة أمام مضيفه نوروز بهدفين مقابل هدف وحيد، ويدين نوروز بفوزه لمهاجمه المتميز آسو رستم الذي تكفل بإحراز هدفي فريقه ليرفع غلته التهديفية إلى 17، ورفع الفائز رصيده إلى 45 نقطة في الترتيب الثامن، بينما تجمد رصيد غزلان البادية عند 51 نقطة في المركز السابع.
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