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الحشد الشعبي والجيش يشرعان بعملية تفتيش جنوب شرق تلعفر

شرعت قوة من اللواء 53 بالحشد الشعبي والجيش، الثلاثاء، بعملية تفتيش جنوب شرق تلعفر. وتهدف العملية تفتيش جبال الشيخ ابراهيم وقرية الخان لملاحقة فلول داعش وتأمين قاطع المسؤولية

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