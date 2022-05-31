اللون الأحمر المفضل في كتابة التهديد: “مطلوب دم” و”تطير الرؤوس” في محافظتين عراقيتين

اقدم مجهولون في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، على تهديد أحد أطباء المحافظة وإغلاق عيادته.

وذكر مراسلنا، أن “مجهولين قاموا بكتابة عبارة (مطلوب دم) على عيادة الدكتور هيثم حنظل احد اشهر اطباء العراق في اختصاص الجملة العصبية وإغلاق عيادته دون معرفة الأسباب”.

وبين، أن “هذه الظاهرة تحدث لأول مرة في المدينة والتي يتم فيها تهديد دكتور عبر استخدام هذه العبارات”.

وفي النجف، اقدم مجهولون أيضا على كتابة رسالة تهديد لشيخ عام عشائر عبودة في الفرات الأوسط.

وقال مراسلنا إن “مجهولين كتبوا باللون الأحمر، رسالة تهديد على منزل الشيخ محسن آل عگلة آل شوجه شيخ عام عشائر العبودة في الفرات الأوسط”.

واضاف، ان “الرسالة تضمنت قطع الرأس في المرة القادمة، دون معرفة الأسباب أيضا”.

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