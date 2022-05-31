النجف.. وفاة مروعة لامرأة قضت حرقاً على يد شقيقة زوجها

أفاد مصدر محلي في النجف، اليوم الثلاثاء، بتسجيل حالة وفاة مروعة لإمرأة من “الصم والبكم” قضت حرقاً داخل غرفتها بإحدى مناطق المحافظة.

وذكر المصدر أن “امرأة متزوجة من الصم والبكم توفيت، اليوم، متأثرة بحروق بليغة تعرضت لها نتيجة عملية حرق متعمدة على يد شقيقة زوجها داخل غرفتها في منزل الزوجية بمحافظة النجف”، لافتاً إلى أن “ذوي المتوفية تقدموا بشكوى ضد شقيقة الزوج”.

وبين المصدر، أن “المتوفية وبحضور المختصين قدمت أفادتها للأجهزة الامنية قبل وفاتها في المستشفى بانها تعرضت للحرق من خلال سكب مادة النفط والضرب بالحجارة واشعال النار بجسدها قبل ان تغلق اخت الزوج الباب عليها”.

واضاف المصدر، أن “والد الجانية اعترف للأجهزة الامنية بارتكاب ابنته الجريمة، وتعهد بتقديمها للعدالة، فيما طالب ذوي المتوفية بالقصاص من القاتلة امام القضاء العراقي”.

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