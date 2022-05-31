الوقف السني يطلب تدخلاً لمنع هدم منارة عمرها 300 عام جنوبي العراق

طالب ديوان الوقف السني، يوم الاثلاثاء، وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، بالتدخل للحفاظ على تاريخ وتراث المنارة الأثرية لجامع “السراجي” وإيقاف خطوات إزالتها لغرض توسعة أحد الطرق في محافظة البصرة اقصى جنوبي البلاد.

وجاء في طلب الديوان، المرسل إلى وزارة الثقافة، أن “مديرية بلدية البصرة، طلبت بموجب كتاب أرسلته إلى الديوان، إزالة هذه المنارة، كونها تعارض مشروع توسعة طريق أبي الخصيب بمقدار ستة أمتار كحد أدنى”.

وفي السياق، أوضح الديوان بحسب بيان ورد للوكالة، أن “جامع السراجي، من الجوامع الأثرية، تم تشييده على أرض موقوفة منذ 1727، وسبق أن رفض طلباً قُدم لهدم الجامع والمئذنة”، لافتاً إلى أنه سيتخذ “الإجراءات القانونية كافة من خلال لجنة عليا تضع معالجات سريعة وقانونية مع محافظة البصرة، والجهات ذات العلاقة”.

ويتميز الجامع بطراز معماري جذاب، وتبلغ مساحته 1900 متر مربع، ويقع في محلة السراجي بقضاء أبي الخصيب، ويحوي منارة بارتفاع 11 متراً، وهي واحدة من أبرز المنارات الأثرية في العراق.

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