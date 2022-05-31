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بالوثيقة.. عالية نصيف تدعو النائب الأول لرئيس البرلمان للتدخل وحل مشكلة عدم صرف رواتب مئات الموظفين المنقولين 

النائبة عالية نصيف: استحداث مكاتب جديدة للمفتشين العموميين يعني زيادة صفقات حيتان الفساد

طالبت النائبة عالية نصيف بإيجاد حل لمشكلة عدم صرف رواتب مئات الموظفين المنقولين من محافظة الى اخرى او بين الوزارات بسبب انتهاء السنة المالية الماضية وعدم وجود موازنة جديدة.

وقدمت النائبة نصيف كتاباً رسمياً الى النائب الأول لرئيس مجلس النواب، جاء فيه :” نرفق إليكم طلب مجموعة من الموظفين على الملاك الدائم وأعدادهم تقدر بالمئات وجميعهم أرباب عوائل تم نقلهم من محافظة إلى أخرى ضمن نفس الوزارة او من وزارة الى اخرى وحسب رغباتهم بالنقل وأكملوا إجراءات النقل من الإنفكاك والمباشرة في مجال عملهم الجديد، وبسبب انتهاء السنة المالية 2021 لم يتم نقل التخصيصات المالية ولم يستلموا الراتب منذ خمسة أشهر ومستمرون بالعمل وهم يعتمدون على الراتب في تدبير أمور معيشتهم وعوائلهم تمر بظروف صعبة جدا،  يرجى التفضل بالموافقة على حل مشكلتهم بإيصال صوتهم إلى اللجنة المالية النيابية أو إلى وزارة المالية لإيجاد صيغة حل عاجلة لمشكلتهم فلا ذنب لهم في تأخر إقرار الموازنة كحالة إنسانية مع التقدير “.

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