Posted on by

جامعة ديالى تستدعي فريق صيانة لاجهزة التبريد فقام بسرقتها

تمكنت مفارز ودوريات قسم مكافحة إجرام ديالى يوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على ثلاث سراق حاولوا سرقة مواد تبريد من داخل جامعة ديالى.

وقالت قيادة شرطة ديالى في بيان إن “مفارز مكافحة الإجرام وبناء على معلومات وبلاغات تمكنت من القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بسرقة مواد من أجهزة التبريد بجامعة ديالى أثناء عمليات الصيانة”.

وأضاف البيان أن “قوات الشرطة أجرت كشف الدلالة في موقع الجريمة وجاء مطابقا لاعترافاتهم، وضبط بحوزتهم المواد المسروقة، فيما قرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق [المادة 446 ق.ع] لينالوا جزائهم العادل”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close