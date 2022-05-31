حكام الكرة المستجدون يختتمون دورتهم التطويرية

اختتمت دورةُ الحكام المستجدين التي أقامها الاتحادُ المركزي لكرةِ القدم في السليمانية، واستمرت على مدى ثلاثة أيام، وشاركَ فيها 38 مشاركاً من ضمنهم حكمةٌ واعدة.

وألقيت في الدورةِ محاضراتٌ عن قانونِ كرة القدم 2022 وآخر التعديلات التي استجدت على القانون، وحاضرَ فيها الدكتور محمد عرب ولؤي صبحي وارسلان قادر.

وفي نهاية الدورة ، تم توزيعُ الشهادات بين المشاركين.

وحضرَ حفل الاختتام رئيسُ الاتحاد الفرعيّ في السليمانية كاروان محمد وأعضاء الاتحاد الفرعي.

وألقى رئيس الاتحاد كلمةً للمشاركين حول أهميةِ الحكم في مفصل كرةِ القدم، ونقل تحياتَ وزير الشباب والرياضة رئيس اتحاد كرةِ القدم، عدنان درجال، ودعمه لشريحةِ الشباب.

وأثنى المحاضر الدكتور محمد عرب على الأعمارِ الشبابيّة المُشاركة وحثهم على الاستفادةِ من الدورة والنجاح في مشوارهم التحكيمي المقبل.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط