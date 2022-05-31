داعياً الى الاهتمام بهم.. السيد الغانمي يوجه وحدة تمكين المرأة في صلاح الدين بتفقد دار الأيتام ومخيمات النازحين

دعا وزير الهجرة والمهجرين وكالة السيد عثمان الغانمي الى ضرورة الاهتمام بشريحة الأيتام والعمل على تقديم أفضل الخدمات لهم وتوفير احتياجاتهم.

حيث وجه سيادته وحدة تمكين المرأة في محافظة صلاح الدين بتنظيم زيارة الى “دار الايتام” هناك. وقد نسقت كوادر الوزارة مع المنظمات العاملة في المحافظة لتوفير كراسي متحركة للأطفال الأيتام من ذوي الاحتياجات الخاصة المتواجدين في الدار.

في الوقت ذاته عقدت وحدة تمكين المرأة في صلاح الدين ، جلسة حوارية مع أطفال الأسر النازحة المتواجدة في مخيمات النازحين ، ركزت محاور الجلسة على ضرورة الاهتمام بالدراسة وعدم التفريط بها.

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