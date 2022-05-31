ليفاندوفسكي يعلن نهاية مسيرته مع بايرن ميونيخ

اكد الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي أن مسيرته مع نادي بايرن ميونيخ الألماني وصلت الى نهايتها، مشيراً الى انه لا يتخيل ان يمثل النادي في اي مباراة من جديد بعدما شهدته الفترة الاخيرة من توتر في علاقته مع النادي الالماني.

واضاف ان البايرن بإمكانه الإبقاء عليه للموسم المقبل، في إشارة الى وجود موسم في عقده، الا انه اكد ان رحيله عن النادي يبقى الحل الأفضل له وللبايرن.

ورداً على سؤال حول مدى حسمه لوجهته التالية للبايرن، اكد اللاعب على ان الحديث في هذا الأمر سيكون اكثر دقة بعد اسبوعين وعقب نهاية التجمع الحالي لمنتخب بلاده.

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