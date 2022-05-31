مصرف عراقي يعلن تقديم تمويل بـ15 مليون دينار وسلفة بـ150 مليوناً لعدة شرائح

أعلن مصرف النهرين الإسلامي الحكومي عن إصدار تعليمات مرابحة شراء السلع للقضاة والأساتذة الجامعيين في الجامعات الحكومية والضباط حصرا لغير الموطنين في المصرف تصل إلى 15 مليون دينار.

وقال معاون مدير المصرف عماد رسن إن “المصرف باشر بتقديم تمويل أو ما يعرف بالمرابحة لشراء السلع للقضاة وأساتذة الجامعات الحكومية والضباط من غير الموطنين في المصرف تصل قيمتها إلى 15 مليون دولار كحد أعلى، بمدة تسديد تصل إلى 5 سنوات كحد أعلى وبنسبة مرابحة ( فائدة) 5% على ان يتلاءم طالب السلفة مع السن القانوني للإحالة على التقاعد لطالب التمويل وكفيله”.

واضاف ان “التمويل هي خدمة جديدة مقدمة من المصرف لهذه الفئات من غير الموطنين في مصرفنا تشجيعا لهم لغرض التوطين لاحقا”، مؤكدا ان “المصرف يمنح سلف عالية جدا للموطنين في المصرف تصل الى 150 مليون دينار لغرض شراء عقار و100 مليون دينار للبناء و100 مليون ايضا للاستصناع”.

واشار الى ان “طالب التمويل يجب ان يقدم كفيل ضامن من الموظفين مع قبول كفالة ضباط الوزارات والاجهزة الامنية”، لافتا الى ان “المصرف لا يمنح تمويل بدون كفيل لأنها يعتبر السند الوحيد لضمان التسديد بشكل مستمر وكامل”.

وبين ان “التعليمات شملت ايضا تقديم الزبون طلبا بالمواد المراد شراؤها يحدد فيه النوع والكمية ومواصفات السلعة ويقدم قائمة حساب بالمواد التي يرغب بشرائها مع المبلغ ، ويقوم الزبون بفتح وديعة تحت الطلب في احد فروع مصرفنا، ويستحق القسط الأول بعد (30) يوما من تاريخ استلام السلعة”.

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