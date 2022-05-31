ميزةُ الشِّعر العربي الأصيل

ميزةُ الشِّعر العربي الأصيل
عمر بلقاضي / الجزائر
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الشّعرُ فتحٌ من الرّحمن يسّرَهُ … ليبعثَ الرُّوحَ في الأخلاقِ والقِيمِ
الشِّعرُ فَيْضٌ من الإحساسِ يَملؤُهُ …دُرُّ المواعظِ والأمثالِ والحِكمِ
الشِّعرُ مدرسةٌ كبرى يُقام بها … صرحُ المكارم من عزٍّ ومن كرَمِ
الحسنُ مظهرُه والصِّدقُ مخبرُه … والنّفعُ غايتُه في رِفعةِ الأممِ
يَسبي القلوبَ بأنغامٍ تُميِّزُه … يشفي الجوانح من ضيقٍ ومن ألَمِ
يَهدي ويُبدي سبيل النُّصح مُختصِرا … ما ترتضيه عقولُ الناّس من قِدمِ
يحدو الجوانح في أنسٍ وفي طربٍ … إلى الفضائل.. يُعلي نشوةَ الهِمَمِ
لا ليس لغوًا وتخريفاً وسَفسَطة ً… يَعافُها الشُّمُّ أهلُ العقلِ والشِّيَمِ
أوحى بها الغربُ فاعتلَّ الذُّيولُ بها … قد أوهنوا الأصلَ بالتّغريب في غَشَمِ
يا طالب الشِّعر ارتَعْ في الأصيلِ ولا …تتبعْ مهازلَ أهل الّزيفِ والظُّلَم
فقد أهانوا سناءَ الضّاِد في عَبثٍ … يُفضي إلى الزّيغِ والآثام والنّدمِتنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط