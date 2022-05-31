نحو 15 شخصا.. ممثلو المحاضرين المجانيين يدخلون في شجار داخل البرلمان

افاد مصدر من داخل مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء، بقيام ممثلي المحاضرين المجانيين بالاشتباك مع موظفي البرلمان.

وأبلغ المصدر أن نحو 15 شخصا يمثلون المحاضرين المجانيين دخلوا في نزاع داخل البرلمان وارتفعت أصواتهم للمطالبة بتحويلهم على القرار 315.

واشار المصدر؛ إلى أن هؤلاء الممثلين دخلوا البرلمان بشكل رسمي لإيصال احتجاجهم، لافتا إلى أن سبب انفعالهم ودخولهم بالنزاع غير معروف لحد الآن.

وأصيب أربعة أشخاص على الأقل، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، خلال احتكاك حصل بين متظاهرين من المحاضرين بالمجان، وقوات حفظ القانون الخاصة بحماية المنطقة الخضراء، التي تضم مقار الحكومة العراقية.

وقال مراسلنا، إن المتظاهرين طالبوا بشمولهم بقرار 315، قبل أن يتطور الاحتجاج إلى مشادة كلامية فاحتكاك مع العناصر الأمنية.

من جانبه قال مصدر أمني إن السلطات الأمنية قررت اغلاق مدخل الخضراء من جهة المطار باتجاه جسر المعلق، وحصر الدخول لحاملي هويات المرور الخاصة.

ويتضمن قرار “315” آليات لمعالجة وضع العاملين بصفة عقود وأجر يومي في مختلف المؤسسات الحكومية، والذي صوت عليه مجلس الوزراء عام 2019.

ومنح مجلس الوزراء العراقي بموجب قراره رقم (315) لسنة 2019 امتيازات كبيرة للعاملين بالأجور اليومية والعقود، أسوة بموظفي الملاك الدائم، اذ تقرر شمولهم بـ(تخصيصات قطع الأراضي، القروض، الكفالة، الدورات التدريبية، المكافآت، وغيرها من الامتيازات).

وتشهد محافظات عراقية عدة، تظاهرات متقطعة، لمئات العاملين في قطاعات مختلفة، تطالب بضرورة الإسراع في تنفيذ القرار 315.

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