أربيل تنهي موسم الحنطة بجودة عالية رغم تراجع الاكتفاء

يتسلم سايلو أربيل محصول الحنطة من المزارعين، بمعدل يربو على 1000 طن يوميا، وقد بدأ تسلم الحبوب رسميا منذ بضعة أيام فقط.

ويستمر تسلم الحنطة حتى منتصف تموز المقبل، فيما كشف مسؤولو سايلو أربيل أن نوعية الحنطة ممتازة، لكن الإنتاج لن يغطي حاجة المحافظة هذا الموسم.

وقال سيد عمر، مدير سايلو أربيل، لـUTV، إن “ما بين 30 و32 شاحنة تأتي إلى السايلو يوميا، وهذا عدد لا بأس به كبداية”.

وتستهلك أربيل نحو 250 ألف طن من الحنطة سنويا، ومن المتوقع أن يبلغ إنتاج هذا الموسم قرابة 70 ألف طن فقط، ولتعويض النقص تتسلم عاصمة كردستان الحنطة من بغداد ومدن أخرى مثل النعمانية والصويرة والكوت.

وقال نجاة حسين قادر، مدير مختبرات سايلو أربيل، لـUTV، إن “السعر المحدد لكل طن من الحنطة هذه السنة هو 850 ألف دينار”.

ويشتري سايلو أربيل الحنطة من المزارعين بالتسعيرة ذاتها المقرة من الحكومة الاتحادية هذا الموسم، بزيادة 100 ألف دينار عن الموسم السابق، كنوع من الدعم للفلاحين، فيما يؤكد سايلو أربيل أن نوعية الحنطة هذا العام ممتازة بسبب اعتماد ريها بالمرشات نتيجة لقلة الأمطار هذا الموسم.

المراسل: مشرق المنصور

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