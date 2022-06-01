إيران تعلن أن المفاوضات النووية مستمرة ولم تتوقف

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي إن المفاوضات النووية الرامية لإحياء الاتفاق النووي مستمرة ولم تتوقف.

وأضاف بهادري أن بيع إيران لنفطها المحظور أمريكياً “في وضع مقبول بالنظر إلى العقوبات”، بحكم أن لها سوقها لبيع النفط.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد قال أمس الثلاثاء إن المباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن مستمرة، وأنهما تتبادلان الرسائل أسبوعياً عبر مسؤول أوروبي.

من جانب آخر علّق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة على البيانات الفرنسية والألمانية التي نددت باحتجاز طهران لناقلتي نفط يونانيتين الجمعة الماضية، ومطالبتهما بالإفراج الفوري عن الناقلتين، برفض هذه البيانات، ووصفها بأنها هروب إلى الأمام.

وانتقد خطيب زادة صمت الأطراف الأوروبية تجاه قيام اليونان، باحتجاز ناقلة نفط كانت ترفع العلم الإيراني ومصادرة شحنتها.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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