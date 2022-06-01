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الخارجية الأمريكية: أمريكا لا تزال ملتزمة بفتح قنصلية في القدس

خارجية أمريكا: الولايات المتحدة ملتزمة بإعادة فتح قنصليتها في القدس

نيد برايس

جي بي سي نيوز :- قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لا تزال ملتزمة بإعادة فتح قنصلية أمريكية في القدس، وأن المشاورات بشأنها مستمرة مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطنيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي الثلاثاء: “نحن لانزال ملتزمون بفتح قنصلية في القدس، لا نزال مؤمنون بأنها وسيلة مهمة لبلادنا للتفاعل مع الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم له، نحن مستمرون في مناقشة ذلك مع شركائنا الإسرائيليين والفلسطينيين، ومستمرون في التشاور مع أعضاء الكونغرس ذلك”.

وأشار المتحدث إلى أن فريق من الخارجية الأمريكية يعمل حاليًا في مكتب الوزارة للشؤون الفلسطينية في القدس من أجل التواصل مع الشعب الفلسطيني.

كان بايدن قد قطع وعدًا خلال حملته الانتخابية بإعادة فتح الفنصلية الأمريكية بالقدس، وهي خطوة اعترضت عليها إسرائيل من قبل.

في 2018، أغلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القنصليلة وقررنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في مايو/ أيار 2018.

واعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول 2017، وسط رفض فلسطيني.

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