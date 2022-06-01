السفير الصيني الجديد يزور مقر الشيوعي العراقي

استقبل الرفيق رائد فهمي ، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي ( الثلاثاء 31-5-2022) في مقر الحزب ببغداد، السيد تسوي وي، سفير جمهورية الصين الشعبية الجديد في العراق، والوفد المرافق له.

عبر سعادة السفير عن سعادته باللقاء مع الحزب الشيوعي العراقي وحرص جمهورية الصين على تطوير علاقاتها مع العراق وتنمية التعاون في الميادين المختلفة، وفي بناء اقتصاد العراق وتطوير صناعته وزراعته وتمكينه من النهوض في المجالات كافة. واكد ان هذه العلاقات لا تستهدف تحقيق الأرباح، بقدر ما هي دعم للعراق وشعبه. وشدد على ان الصين تحترم خيارات الشعوب، وحريتها في اختيار طريقها للتنمية.

كما ابدى السفير الحرص على انتظام الصلة والعلاقات مع الحزب الشيوعي العراقي وتطويرها على مختلف الصعد .

من جانبه بين الرفيق رائد فهمي حرص الحزب على بناء العلاقات مع جمهورية الصين والحزب الشيوعي الصيني، وتمتين علاقات التعاون بين الحزبين والشعبين والبلدين.

وأشار الى ان الحزب الشيوعي العراقي يدرك أهمية الصين ودورها وتجربتها، وان في هذه التجربة الكثير من الخبرات والدروس التي يمكن الاستفادة منها في بلدنا.

وقدم الرفيق فهمي عرضا عن التطورات في بلدنا ومواقف الحزب منها.

واتفق الطرفان على مواصلة اللقاءات والبحث المعمق في الجوانب المختلفة.

شارك في استقبال الوفد الزائر الى جانب الرفيق رائد فهمي كل من الرفيقين جاسم الحلفي وخليل الموسوي، عضوي لجنة العلاقات الخارجية للحزب.

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