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الكهرباء تكشف سبب تقليص ساعات التجهيز

الكهرباء تكشف سبب تقليص ساعات التجهيز

كشفت وزارة الكهرباء، سبب تقليص ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية، مؤكدة تقليل خمسة مليون متر مكعب من كمية الغاز الايراني المورد.

وقالت الكهرباء في بيان، إنه “إنطلاقاً من واجباتها المهنية، والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها، تجتهد وزارة الكهرباء لتقديم ساعات تجهيز مثلى للمواطنين، ولكن نظراً لتقليل خمسة مليون متر مكعب من كمية الغاز الايراني المورد، فإن ذلك ادى بالضرورة الى تحديد احمال المنظومة، وبالتالي كان سبباً لتقليص ساعات التجهيز بالطاقة الكهربائية.
وأضافت “قد اشرنا في وقت سابق، ان الجانب الايراني قد طالب بسداد الالتزامات المالية عن مستحقات الغاز من الجانب العراقي، ومع تأخر اقرار الموازنة العامة والبحث عن حل بديل لقانون الامن الغذائي، فإن ذلك سبب التلكؤ الذي نوهنا عنه آنفاً”.
وتابعت الكهرباء في بيانها “على ان ذلك يدفعنا بحرص اكبر، وسط جهود برلمانية وحكومية حقيقية ، لتتواصل وزارة الكهرباء مع الجانب الايراني للتوصل الى حلول وسطية مُرضية لدفع المستحقات والاستمرار في ضخ الغاز، دون ان يؤدي ذلك الى تدني جودة خدمات الطاقة، والاضرار بمصلحة المواطنين”.
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