برايس : روسيا تسيطر على 25% من الأراضى الأوكرانية

قال نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن روسيا تسيطر على 25% تقريبًا من الأراضي الأوكرانية من خلال قواتها أو من خلال القوات الانفصالية .

وأضاف أن روسيا تريد ضم مناطق في شرق أوكرانيا كما فعلت بالقرم.

وتابع ان واشنطن مستعدة لتقديم ضمانات لشركات الشحن لتسهيل صادرات الحبوب الروسية.

وبدوره قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن ترسل صواريخ قادرة على ضرب روسيا إلى أوكرانيا .

وأضاف أن إرسال أنظمة صواريخ إلى أوكرانيا لا يزال قيد الدراسة .

وبدورها نقلت وكالة تاس عن رئيسة المجلس الاتحادي الروسي ان موسكو منفتحة على المفاوضات مع أوكرانيا وتوقيع اتفاقات لإحلال السلام .

وبخصوص المفاوضات النووية , قالت الخارجية الامريكية اننا على استعداد لإتمام الاتفاق المتفاوض عليه في فيينا وتنفيذه من أجل العودة المتبادلة .

واضافت ان الأمر متروك لإيران لتقرر إسقاط المطالب التي تتجاوز الاتفاق والانخراط بحسن نية .

واشارت ان الاتفاق ممكن إذا التزمت إيران بالتفاوض بحسن نية وركزت بشكل مباشر على الاتفاق نفسه .

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