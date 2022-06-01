“تقليص سكان العالم بنسبة 50 بالمئة”.. ما حقيقة التصريحات المنسوبة لرئيس فايزر؟.. فيديو …

كتبت نورا بركات : يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يدّعي ناشروه أنّه يصوّر رئيس مجلس إدارة شركة فايزر وهو يصرّح بأنّ هدف الشركة تقليص عدد سكان العالم بنسبة 50 في المئة.

لكن هذا الادعاء خطأ، بحسب فرانس برس، التي أوضحت أن المقطع الأصلي الملتقط خلال مؤتمر دافوس في مايو 2022، يوثق بورلا وهو يقول إنّ هدف فايزر تقليص عدد الأشخاص الذين يعجزون عن الحصول على عقاقير الشركة، وليس تقليص عدد سكّان العالم.

وكان قد بدأ انتشار الفيديو بهذه الصيغة في أواخر مايو 2022 بالعربيّة والإنكليزيّة حاصداً تعليقات جمّة وبخاصّة من مؤيّدي نظريات المؤامرة التي تدور حول كورونا، وبخاصّة تلك التي تدعم فكرة تقليص سكان العالم والتي ظهرت مع بدء تفشي الفيروس ومع الشروع بتطوير اللقاحات لاحقاً.

إلا أنّ الادعاء بأنّ بورلا قال إن الهدف هو تقليص سكان العالم بحلول العام 2023، لا أساس له من الصحّة.

وفي الفيديو الأصلي يقول ألبرت بورلا “..أحد أهدافنا تمثّل بتقليص عدد الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على منتجاتنا الدوائية بنسبة 50 في المئة بحلول العام 2023…”.

وعمد المروّجون للفيديو المضلّل إلى حذف جملة “لا يمكنهم الحصول على عقاقيرنا” ليبدو وكأن بورلا يتحدّث عن تقليص سكان العالم بنسبة النصف” تعزيزاً لنظريات المؤامرة السائدة.