توجه لحسم نظام البديل والخدمة الإلزامية

أعلنت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عن توجه لحسم نظام البديل، فيما تحدثت عن امتيازات سوف يتضمنها قانون خدمة العلم (الخدمة الإلزامية).

وقال رئيس اللجنة خالد العبيدي، إن “هناك توجهات لحسم نظام البديل بالاتفاق مع وزارتي الدفاع والداخلية”.

وأضاف العبيدي، أن “اللجنة ستعالج ايضاً قضية المفسوخة عقودهم والمفصولين والمتطوعين”، لافتاً إلى أن “ذلك سيكون خلال قانون الموازنة للعام القادم”.

وأشار، إلى “وجود إصرار داخل أعضاء اللجنة على مناقشة قانون خدمة العلم باعتباره ضرورة في الوقت الحالي”، لافتاً إلى أن “وزارة الدفاع أعدت المشروع بشكل جيد ويتضمن امتيازات تجعل الشباب يقبلون على أداء خدمة العلم”.

وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق عن عقد اجتماع لمناقشة نظام البديل للخروج بوجهة نظر واحدة تجاه تطبيقه والوقوف على مشاكله ومواجهة تحدياته.

وأكد عضو اللجنة محمد رسول الرميثي في تصريحات صحافية قرب “العمل بنظام البديل، لكن تدريجيا بفرقتين أو ثلاثة لنسجل الملاحظات قبل أن نستمر على البقية، خاصة في ظل وجود التحديات الأمنية والخشية من حدوث خروقات في بعض القواطع والتحديات الراهنة في المشهد العام”.

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