جنايات الكرخ: الاعدام لمجرم ارتكب أعمال ارهابية بهدف زعزعة الامن والاستقرار

أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكما بالاعدام بحق مجرم ارهابي كان يشغل منصب (الامير الاداري في

ولاية شمال بغداد) لعصابات داعش الارهابية.

وذكر مراسل المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المجرم الارهابي قام بأعمال ارهابية مسلحة تهدف لزعزعة الامن والاستقرار في البلاد لبث الخوف والرعب في نفوس المواطنين تحقيقا لغايات ارهابية في العاصمة بغداد”.

وأضاف أن “الحكم بحق المجرم الارهابي يأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1و3 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005”.

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