ضبط حاويات “مخالفة” في ميناء أم القصر

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء (31 أيار 2022)، ضبط ثلاث حاويات مخالفة لضوابط الاستيراد بمنفذ ميناء أم قصر الأوسط.

وقالت الهيئة في بيان إن “ادارة منفذ ميناء أم قصر الأوسط تمكنت وفقا لمعلومات دقيقة من ضبط 3 حاويات حجم 40 قدماً تحتوي على إطارات سيارات ومواد متنوعة و شاشات بلازما، متجاوزة للمدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة”.

وأضافت، أنه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها”.

وتعتبر المنافذ الحدودية من أبرز ملفات الفساد التي يعاني منها العراق بعد عام 2003، نتيجة سيطرة المليشيات والمتنفذين والأحزاب عليها، والتي ترتبط بالفساد المالي والإداري وضعف الدولة .

يملك العراق منافذ حدودية على امتداد حدوده مع الدول الست المحيطة به ، ويبلغ عدد هذه المنافذ (22) منفذا بريا وبحريا، هذا عدا عن المنافذ الجوية المتمثلة بالمطارات، منها المرخصة ، ومنها غير المرخصة، مما جعلها بوابة فساد وتزوير للبضائع الداخلة والمهربة للبلد التي تفتقر الى التدقيق مع المنشأ الأصلي ، وجباية إيرادات البلد إلى جيوب الفاسدين.

وسبق أن صرح رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية كاظم العقابي بأن “العراق يخسر المليارات شهرياً بسبب فساد المنافذ ، وبالأخص ميناء أم قصر”، مبينا أنه “منذ أن تسلمت هيئة المنافذ مهامها في منتصف العام المنصرم ، تضاعفت إيرادات المنافذ قياساً بالأعوام التي سبقت تشكيل الهيئة”.