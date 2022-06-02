أبرزها توفير علاجات السرطان.. صحة كوردستان تطرح مشاكلها على طاولة الوزير الاتحادي

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، اليوم الخميس، موافقة وزير الصحة الاتحادي هاني العقابي على حل مشكلة أدوية وعلاجات السرطان في الإقليم والتنسيق بهذا الشأن، فيما وعد العقابي كذلك بحل المشاكل الطبية في محافظة دهوك وتبني مقترح الاقليم بمعاملة حلبجة كمحافظة طبياً.

وقالت وزارة الصحة في إقليم كوردستان في بيان إن “بعد تشكيل وفد من قبل وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان وزيارتهم لبغداد والاجتماع بوزير الصحة هاني العقابي فقد تقرر حل مشاكل الأدوية والعلاجات الطبية للسرطان في إقليم كوردستان، وطلب عدم حرمان مدن اقليم كوردستان من عقود شراء الاجهزة الطبية”.

وأضاف البيان أنه “ستتم زيادة التنسيق بين صندوق مساعدة مرضى السرطان”، مبيناً أن “وزير الصحة الاتحادي هاني العقابي وصف مشروع صندوق اقليم كوردستان لمكافحة السرطان بأنه مشروع ناجح ودعا الجهات المعنية في وزارة الصحة العراقية للعمل وتنفيذ مشروع مماثل في العراق”.

وتابع البيان أن “وزير الصحة العراقي وعد بحل المشكلة الطبية في محافظة دهوك سواء من حيث الادوية والمستلزمات الطبية وفي نفس الوقت توفير الكوادر الصحية من قبل وزارة الصحة في الحكومة المركزية، كما تم الطلب بمعاملة حلبجة كمحافظة من حيث توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات الطبية”، لافتا الى أن “وزير الصحة العراقي اقترح حل هذا الموضوع مع مجلس النواب ومجلس الوزراء، فيما وعد بشمول محافظة السليمانية بمشروع الديلزة بأسرع وقت ممكن”.

وبحسب البيان، فقد تقرر قيام وفد من وزارة الصحة العراقية بزيارة اقليم كوردستان للتدريب وحل المشاكل في القطاع الصحي”.

وكان وزير الصحة الاتحادي هاني موسى العقابي ترأس ، في 30 أيار 2022، اجتماعاً مع وفد وزارة صحة اقليم كوردستان برئاسة مدير دائرة الامور الصحية والفنية في الوزارة كاوة خليل.

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