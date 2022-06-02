أمانة بغداد تعلن تفعيل العمل بالاشارات المرورية في ١٠ تقاطعات

أعلنت امانة بغداد، اليوم الخميس، عن تفعيل العمل بالاشارات المرورية الضوئية في 10 تقاطعات بجانب الكرخ بالتنسيق مع مديرية المرور العامة ووزارة الكهرباء، مبينة ان ذلك جاء استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي

وذكر بيان للامانة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن “دائرة المشاريع وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة ووزارة الكهرباء انجزت تفعيل العمل بالاشارات المرورية في عشرة تقاطعات بجانب الكرخ ضمن المرحلة الاولى”، مبيناً أن “خطة امانة بغداد تتضمن تفعيل الاشارات المرورية الضوئية في 100 تقاطع وتم تهيئتها بانتظار موافقة وزارة الكهرباء على استثنائها من القطع المبرمج”

وأضاف البيان أن “التقاطعات التي تم تفعيلها هي تقاطع الاربع شوارع وتقاطع سيد الحليب وتقاطع العسل وتقاطع 21 رمضان وتقاطع ساحة اللقاء وتقاطع الفروسية وتقاطع وزارة النفط في المنصور وتقاطع الرواد وتقاطع الفارس العربي (معرض بغداد الدولي) وتقاطع مجسر الاذاعة (ساحة الملك فيصل)”

وأوضح أن “الدائرة المذكورة باشرت ايضاً باعمال التخطيط والتأثيث لخطوط العبور ضمن تلك التقاطعات”، لافتاً الى أن “المرحلة الثانية ستتضمن تفعيل الاشارات المرورية في 10 تقاطعات أخرى بجانب الرصافة”

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