إردوغان يلغي اتفاقية مع اليونان و يجدد التلويح بشن عملية عسكرية داخل سوريا

أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬الاربعاء‭ ‬أنّه‭ ‬لن‭ ‬يلتقي‭ ‬بعد‭ ‬الآن‭ ‬مسؤولين‭ ‬يونانيين‭ ‬يتّهمهم‭ ‬‮«‬بعدم‭ ‬الصدق‮»‬‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬اردوغان‭ ‬أمام‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬أنقرة‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نعقد‭ ‬لقاءات‭ ‬ثنائيّة‭ ‬معهم‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬اتهامات‭ ‬متبادلة‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭.‬‮ ‬‭ ‬وأضاف‭ ‬‮«‬تعلمون‭ ‬أنّنا‭ ‬عقدنا‭ ‬اتفاقا‭ ‬حول‭ ‬مجلس‭ ‬استراتيجيّ‭ ‬أعلى‭ ‬مع‭ ‬اليونان‭. ‬أعلمت‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الأمس‭ ‬أننا‭ ‬أوقفنا‭ ‬العمل‭ ‬بها‮»‬‭.‬‮ ‬

وينصّ‭ ‬الاتفاق‭ ‬المعقود‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬عام‭ ‬2010‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬لقاءات‭ ‬دوريّة‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭. ‬وندد‭ ‬اردوغان‭ ‬برئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬اليوناني‭ ‬كيرياكوس‭ ‬ميتسوتاكيس‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يسمّيه‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬يذهب‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬ويتحدث‭ ‬ضدنا‭ ‬أمام‭ ‬الكونغرس،‭ ‬سئمنا‭ ‬ذلك‭. ‬نحن‭ ‬مستعدون‭ ‬للترحيب‭ ‬بك‭ ‬إن‭ ‬كنت‭ ‬صادقاً،‭ ‬لكن‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬كذلك،‭ ‬نحن‭ ‬آسفون‮»‬‭.‬‮ ‬

وقد‭ ‬صعّدت‭ ‬تركيا‭ ‬انتقاداتها‭ ‬ضد‭ ‬اليونان‭ ‬بعد‭ ‬خطاب‭ ‬الرئيس‭ ‬اليوناني‭ ‬أمام‭ ‬الكونغرس‭ ‬الأميركي‭ ‬منتصف‭ ‬أيّار‭/‬مايو‭ ‬وهدد‭ ‬الرئيس‭ ‬اردوغان‭ ‬مجددا‭ ‬الأربعاء‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬بشن‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬على‭ ‬بلدتين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬تستهدف‭ ‬مقاتلين‭ ‬أكرادا‭ ‬تعتبرهم‭ ‬أنقرة‭ ‬‮«‬إرهابيين‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬اردوغان‭ ‬‮«‬ننتقل‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬إقامة‭ ‬منطقة‭ ‬آمنة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬كيلومترا‭ ‬عند‭ ‬حدودنا‭ ‬الجنوبية‭. ‬سننظف‭ ‬منبج‭ ‬وتل‭ ‬رفعت‮»‬‭. ‬ووعد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬بالعمل‭ ‬‮«‬خطوة‭ ‬خطوة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‮»‬‭. ‬ويهدّد‭ ‬اردوغان‭ ‬منذ‭ ‬أسبوع‭ ‬بشنّ‭ ‬عملية‭ ‬ضدّ‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تصنّفه‭ ‬أنقرة‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬الغربيون‭ ‬تنظيمًا‭ ‬إرهابيًا‭. ‬كما‭ ‬تستهدف‭ ‬‮«‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‮»‬‭ ‬المتحالفة‭ ‬مع‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والتحالف‭ ‬الغربي‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الجهادي‭. ‬وأضاف‭ ‬اردوغان‭ ‬‮«‬سنرى‭ ‬من‭ ‬الذي‭ ‬سيدعم‭ ‬هذه‭ ‬العمليات‭ ‬الأمنية‭ ‬المشروعة‭ ‬بقيادة‭ ‬تركيا‭ ‬ومن‭ ‬سيحاول‭ ‬معارضتها‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬أنقرة‭ ‬لا‭ ‬تنتظر‭ ‬‮«‬إذنا‮»‬‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لشن‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬الأحد‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬تركية‭.‬

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