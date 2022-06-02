إقليم كوردستان يلجأ إلى الإستيراد لسد النقص المحتمل للقمح المسوق من المزارعين

أعلن وزير التجارة والصناعة في إقليم كوردستان كمال مسلم، يوم الخميس، أن حكومة الإقليم ستلجأ إلى الاستيراد لسد النقص المتوقع في تسويق محصول القمح من المزارعين المحليين لهذا الموسم.

وقال الوزير في حديث للصحفيين على هامش زيارته لصومعة الحبوب في منطقة “بيره مكرون” في محافظة السليمانية، إن عملية تسويق القمح من المزارعين تسير بشكل جيد، والمحاصيل المسلمّة ذات نوعية ممتازة”، مؤكدا أنه سيتم تسلم أي كمية من المزارعين وبسعر 850 الف دينار للطن الواحد.

وأكد أنه “هذا العام لن تكون هناك مشكلة في تأخر دفع المستحقات المالية للمزارعين، وحاليا تم إيداع مبالغ مالية في حساب الوزارة وعلى النحو الآتي: 500 مليون دينار لمحافظتي أربيل ودهوك، و مليار دينار لمحافظة السليمانية، والاسبوع المقبل سيتم ايداع المزيد من المبالغ”، مشيرا إلى أنه “إذا لم تكن هناك اية مشكلة فسيتم توزيع المستحقات المالية نهاية الأسبوع المقبل”.

وتابع مسلم بالقول إن “كمية القمح المزروعة هذا العام لا تلبي الاحتياجات المحلية، ويقول المسؤولون التجاريون العراقيون إن معدل الإنتاج لهذا الموسم وصل إلى النصف مقارنة في الموسم الماضي بسبب الجفاف”، منوها إلى أنه بعد معرفة الكمية المسوقة من القمح في انتهاء موسم التسويق سيتم استيراد النقص الحاصل من الخارج”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط