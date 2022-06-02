الأمن الوطني يعلن اعتقال شخصين متهمين بتسريب الاسئلة في بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الخميس، اعتقال شخصين متهمين بتسريب الأسئلة الوزارية للصف الثالث المتوسط، في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للجهاز، أن “قوة من الأمن الوطني نفذت عملية إلقاء القبض على المتهمين، وداهمت دارهما في العاصمة بغداد، عقب استحصال الموافقات القضائية”.

وأضاف البيان، أن “أقوال المتهمين جرى تدوينها أصولياً، وتم إحالتهما إلى الجهات القانونية المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما”.

وكانت وزارة التربية العراقية، قد أعلنت صباح اليوم، تأجيل الامتحانات الوزارية للصف الثالث المتوسط، إلى إشعار آخر، وذلك على خلفية استمرار عمليات تسريب الأسئلة الامتحانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان آخرها تسريب أسئلة مادة الرياضيات.

وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في وقت لاحق، أن التحقيقات التي خاضها فريق شكلته بهذا الخصوص، أوصلها إلى أن مادة الرياضيات قد جرى تسريبها من مديرية تربية الرصافة الثانية، وذلك من خلال تتبع الكود الخاص بكل مديرية.

وامتنع وزير التربية العراقي علي حميد الدليمي عن التعليق على موضوع تسريب اسئلة الامتحانات للصف الثالث المتوسط اليوم الخميس، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير الاتحادي في اربيل مع وزير التربية بإقليم كوردستان آلان حمه سعيد.

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